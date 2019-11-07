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resmen açıklandı! Milli Ağaçlandırma günü nedir? tarihinde...

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada gündeme gelen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Doğa ve yeşile dikkat çekmek için yürütülen birçok farklı kampanya dikkat çekerken, ağaç dikmeye ve doğaya saygıyı özendirmek için yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı , " Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Peki, Milli Ağaçlandırma Günü nedir? Fidan dikme kampanyası ile daha çok ön plana çıkan Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.11.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 08:37
Milli Ağaçlandırma Günü resmen açıklandı! Milli Ağaçlandırma günü nedir? 11 Kasım tarihinde...

ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda bazı gençler tarafından sosyal medyada gündeme getirilen ve tüm Türkiye'nin destek verdiği 'Milli bir ağaç bayramı olsun' kampanyasının ardından beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile Milli Ağaçlandırma Günü resmen açıklanmış oldu. Özellikle fidan dikme kampanyası ile Türkiye'nin gündemine oturan doğaya ve yeşile saygı çalışmaları, Milli Ağaçlandırma Günü ile taçlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

Bu zenginlik içerisinde ormanların tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Erdoğan, genelgeye şöyle devam etti:

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Milli Ağaçlandırma Günü resmen açıklandı! Milli Ağaçlandırma günü nedir? 11 Kasım tarihinde...
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