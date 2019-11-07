Milli Ağaçlandırma Günü resmen açıklandı! Milli Ağaçlandırma günü nedir? 11 Kasım tarihinde...

Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda bazı gençler tarafından sosyal medyada gündeme getirilen ve tüm Türkiye'nin destek verdiği 'Milli bir ağaç bayramı olsun' kampanyasının ardından beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile Milli Ağaçlandırma Günü resmen açıklanmış oldu. Özellikle fidan dikme kampanyası ile Türkiye'nin gündemine oturan doğaya ve yeşile saygı çalışmaları, Milli Ağaçlandırma Günü ile taçlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

Bu zenginlik içerisinde ormanların tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Erdoğan, genelgeye şöyle devam etti: