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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Hüseyin KAÇAN Gündem
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü yakınlarındaki Görese Dağı'nda bulunan bir grup PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığını belirleyerek harekete geçti. İHA ile yerleri tespit edilen teröristlere F-16 savaş uçağı, nokta atışı yaptı. 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Van'ın Gürpınar ilçesi Övüncük Köyü kırsalında ele geçirilen 4 anti-tank roketatar mühimmatı, bir anti-personel roketatar mühimmatı, 60 fişek ve yaşam malzemesi de imha edildi. Öte yandan Ankara'da terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
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