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haberi: 'da 5.9 şiddetinde oldu! Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı...

Türkiye'nin komşularından olan 'dan gelen haberine göre Heştrud kentinte 5.9 büyüklüğünde bir meydana geldi! Yerel saatte gece yarısı 02:17 sularında gerçekleşen depremin yerin 10 km altında oluştuğu bildirildi. İran Devlet Televizyonu tarafından aktarılan ilk bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 olarak açıklanırken, 120 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 07:26
Son dakika haberi: İran'da 5.9 şiddetinde deprem oldu! Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı...

Gece 02:17 sularında İran'da şiddetli bir deprem meydana geldi! ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Heştrud kentinin 57 kilometre doğusu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20 sularında 4.1 şiddetinde ikinci bir sarsıntının daha olduğunu açıkladı. Depremle ilgili son dakika açıklamaları da geliyor...

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da merkez üssü Heştrud kentinin 57 km kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 02:17'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin olduğu bölge EMSC tarafından böyle işaretlendi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20'de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

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Son dakika haberi: İran'da 5.9 şiddetinde deprem oldu! Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı...
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