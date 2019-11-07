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Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak

Türkiye, terör örgütü /'nin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesini yeniden hizmete sokmak için çalışma başlattı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.11.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 12:44
Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terörün izleri silinirken, hayat normale dönüyor.

Terör baskısı üzerilerinden kalkan sivil halkın, işlerine döndüğü bölgede, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesinin tadilatı için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin ilgili kurumlarınca yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda, hastanedeki eksiklikler ve binada yapılacak tadilatlar belirlendi.

Tadilat sonrasında hastanenin kısa süre içinde yeniden hizmet verecek hale getirileceği belirtildi.

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Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak
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