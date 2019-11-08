Baktık güvenli bölge işi olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le Sandor Sarayı'nda başbaşa görüştü. Ardından Başbakanlık Ofisi'ne geçen Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Orban, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Orban'la düzenlediği ortak basın toplantısında da özetle şunları kaydetti:Macaristan'la 2.6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak için Sayın Başbakan Orban'la irade birliği içindeyiz. İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizi pekiştirdik.Görüşmemizde Sayın Başbakan Orban'a Barış Pınarı Harekâtı'na verdiği destekten dolayı teşekkür ettim. Macaristan'ın özellikle terörle mücadelede gösterdiği hassasiyet stratejik ortaklığımızın ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı. Türkiye'nin tam üyeliğinin AB'ye katacağı değer kavranmalı.Başkan Erdoğan, Gül Baba Türbesi ile Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu Sergisi'ni ziyaret etti.DEAŞ'a karşı Türkiye'den daha güçlü bir tavır koyan ikinci ülke yok. En son Bağdadi'nin ablasını, eşiyle yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini de yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla taviz vermeyiz. Şu anda cezaevlerimizde bin 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var.Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölgeyle atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi topraklarına dönmesini sağlamak.Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ancak tabii bu da bir yere kadar. Bizde bir söz var, 'Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.' Baktık ki bu iş olmuyor, daha önce de söyledim kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman zaten nereye gideceği malumdur ama Macaristan'a uğramadan giderler, onu da zaten onlar biliyorlar.Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir.Ne ABD 120 saatlik, ne de Rusya 150 saatlik süre içerisinde maalesef bu teröristleri bölgelerden çıkarabildi. Tabii şu anda bu bölgelerden bunlar çıkartılmadığı için de özellikle DEAŞ, YPG/PKK ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor.Orban, Başbakanlık Ofisi'nin terasından Erdoğan'a Budapeşte'nin simgesel yapılarını gösterdi.Türkiye'nin stratejik müttefik olduğunu belirten Başbakan Viktor Orban, "Başkan Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı (güvenli bölge) yeniden inşa projelerinde memnuniyetle yer alacağız. Detaylarını dışişleri bakanları görüşecek" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen anaokulda sınıfları gezen Emine Erdoğan öğrencilerin Türkçe ve Macarca şarkılarını dinledi. Sıfır atık projesinin uygulandığı anaokulda öğrencilere Türkçe eğitimi de veriliyor.