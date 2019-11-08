Gezi provokatörü Suriye’de öldürüldü

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Gezi Parkı provokasyonlarında ön saflarda yer alan ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu listede bulunan terörist Göze Altunöz, Suriye'de öldürüldü. 600 bin lira ödülle aranan Devrimci Komünarlar Birliği'nin merkez üyesi ve sözde Kadın Özgürlük Gücü'nün kurucusu 'Aynur Ada' kod adlı Göze Altunöz, Suriye'nin Til Temir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Gezi olaylarında aktif rol alan Edirne'nin Keşan ilçesi nüfusuna kayıtlı Göze Altunöz'ün, provokasyon amaçlı yapılan eylemlerde kalabalığı yönlendirdiği, polislere taş ve sopalarla saldırdığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan kadın terörist, ardından Suriye'ye geçerek YPG ile birlikte hareket ettiği belirlendi.