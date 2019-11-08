Hainlere büyük darbe! 207 kişinin katili teröristler etkisiz hale getirildi!

İstanbul Beşiktaş, Ankara Kızılay Güvenpark, Merasim Sokak, Kayseri Komando Okulu, Diyarbakır ve Elazığ'daki toplu katliamların baş faili olarak uzun zamandan beri aranan PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu Numan kod adlı Hejar Çelik ile Sözde Özel Kuvvetler sorumlusu bombacı Porspi kod adlı İshak Özçaktu Lice kırsalına düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü. Terör örgütünün kritik bu iki ismi İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 4 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alıyordu. Teröristlerin 3 korumasıyla birlikte öldürüldükleri belirlendi. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yönettiği operasyonda öldürülen teröristlerin kimlik ve sicil bilgileri telsiz kestirmelerinden de teyit edildi.

Kandil'e her iki teröristin öldürüldüğü Lice kırsalındaki teröristlerce iletildi. Son 4 yılda aralarında kadın, bebek ve çocukların da bulunduğu 207 kişinin şehit edildiği şehir merkezlerindeki bombalı hain saldırıları organize eden bu iki teröristin ölümü terör örgütünde şok etkisi yarattı.

YPG/PKK'lı teröristin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! Kadın ve çocuğu katlettiler...

UYUŞTURUCU BARONLARIYLA KİRLİ İTTİFAK

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, terörist Özçaktu'nun şehir merkezlerinde bombalı saldırılar gerçekleştirmek ve bu bombaları kırsal alandan kent merkezlerine nakletmek için uyuşturucu baronlarıyla da kirli ittifak kurduğu ortaya çıktı. Teröristin Lice'deki uyuşturucu tacirlerine, "Siz bize, biz de size yardımcı olacağız. Aksi halde size 1 gram esrar ektirmem, sattırmam" diyerek bomba taşıttırdığı belirlendi. Terörist Özçaktu, gıyabi tutuklu olarak 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan kapatılan BDP'nin Meclis üyesi Mehmet A. terörist Özçaktu ile ilgili şu itiraflarda bulunmuştu:

BOMBALARI TAŞIRSAN ESRARA İZİN VERİRİZ

"Esrar alıp satmaya karar verdim. Lice kırsalına gittiğimizde yanımıza silahlı 3 PKK'lı geldi. Onlara esrar alıp satmak için geldiğimi söyledim. Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, 'Bu iş o kadar kolay değil. İzin vermeyiz. Bahar ayında tekrar uğra buraya. Önce vereceğimiz işi yapmanız gerekir. Siz bize, biz de size yardımcı olacağız. Bu işler böyle' dedi. Ne işi olduğunu sorduğumda 'Size malzeme vereceğiz, bunları istediğimiz yere teslim edeceksiniz' dedi. Diyarbakır'a döndük. Bir süre sonra Porsipi bizi Lice'ye çağırdı. Bize bir malzeme vereceğini, Diyarbakır'da Ercan adlı kişiye teslim etmemizi istedi. Bana teslim edilen patlayıcıları depoya yerleştirdik" dedi.

İŞTE O KANLI SALDIRILAR

Terörist İshak Özçaktu ile Hejar Çelik'in bizzat eliyle hazırlayıp şehir merkezlerine gönderdiği bombalı saldırılar ile katıldıkları saldırı ve suikastlardan bazıları şunlar:

25 Ağustos 2014: Diyarbakır'da polis Osman Bal'ın evinin önünde suikast sonucu şehit edilmesi

26 Ağustos 2014: Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis Ali Kızıloğlu'nun şehit edilmesi

30 Ekim 2014: Diyarbakır'da Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun hamile eşine meyve alırken pazarda eşinin yanında şehit edilmesi

27 Temmuz 2015: Muş'un Malazgirt İlçesinde ilçe jandarma komutanı Binbaşı Arsan Kulaksız'ın eşinin yanında şehit edilmesi

12 Ağustos 2015: Diyarbakır'da Özekli Jandarma Karakoluna saldırıda uzman çavuş Fatih Gökşen'in şehit edilmesi, 5 askerin yaralanması

31 Ağustos 2015: Diyarbakır'da trafik polisleri İlker Narin ile Ahmet Gılıç'ın şehit edilmesi

23 Eylül 2015: Silvan'da uzman çavuş Mehmet Ali Sarak'ın şehit edilmesi

1 Ekim 2015: Silvan'da Astsubay Tolga Topçuoğlu, Uzman Çavuş Sinan Uçan'ın şehit edilmesi

15 Aralık 2015: Silvan'da uzaktan kumandalı bombayla Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ile polisler Mustafa Nohut, Nuri Yazanel'in şehit edilmesi

14 Ocak 2016: Diyarbakır Çınar'da Emniyet binası ile polis lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı sonucu 1'i polis 6 kişinin şehit edilmesi, 39 kişinin yaralanması

17 Şubat 2016: Ankara Merasim sokakta askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişinin şehit edilmesi, 61 kişinin yaralanması

18 Şubat 2016: Sur İlçesinde mayınlı saldırıda Astsubay Halit Zil ani Çelik, erler Kadir Görgülü, Recep Bodur, Fatih Yeniay, Mustafa Bilgili, Mustafa Nerkis ve Oğuz Arslan'ın şehit edilmesi

13 Mart 2016: Ankara Kızılay'da otobüs duraklarına bombalı saldırıda çoğu üniversite öğrencisi 38 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanması

24 Mart 2016: Lice-Diyarbakır karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 24 askerin yaralanması

31 Mart 2016: Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik uzaktan kumandalı saldırıda 10 özel harekât polisinin şehit edilmesi, 15'i polis 30 kişinin yaralanması.

6 Nisan 2016: Diyarbakır Bismil'de uzman çavuş Mehmet Sait Çelik'in şehit edilmesi

12 Nisan 2016: Diyarbakır Hani ilçesinde jandarma komutanlığı binasına bombalı saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 46 askerin yaralanması

1 Mayıs 2016: Diyarbakır Dicle İlçesinde jandarma tabur komutanlığına bomba yüklü araçla saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, 26 kişi yaralanması

12 Mayıs 2016: Diyarbakır'ın Tanışık Köyü Dürümlü mezrasında bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylünün öldürülmesi

10 Ağustos 2016: Diyarbakır'ın Sur İlçesi 10 Gözlü Köprü civarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu aynı aileden 1'i bebek 5 sivil vatandaşın ölümü, 5'i polis 12 kişinin yaralanması

15 Ağustos 2016: Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5'i polis, 3'ü sivil 8 kişinin ölümü, 45 kişinin yaralanması

18 Ağustos 2016: Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişinin şehit edilmesi, 217 kişinin yaralanması

4 Kasım 2016: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması 1'i 8 aylık bebek 13 kişinin ölümü, 105 kişinin yaralanması

10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena'da polislere yönelik bombalı saldırıda 38'i polis 7'si vatandaş 45 kişinin şehit edilmesi, 148 kişinin yaralanması.

17 Aralık 2016: Kayseri'de 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırı sonucu 15 askerin şehit edilmesi, 55 askerin yaralanması.