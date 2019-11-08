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İtirafçı kadın öğretmen her şeyi anlattı

'de /PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olan ihraç öğretmenin cezası etkin pişmanlık kapsamında 7 yıl 6 aydan, 1 yıl 6 aya düşürüldü. Sanık kadın, "Eşim susmayı tercih ediyor ve şuanda cezaevinde. Ben susmadığım ve tüm bildiklerimi anlattığım için eşim bana kızgın ve kırgındır" dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.11.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 13:55
İtirafçı kadın öğretmen her şeyi anlattı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.S. hazır bulundu.

FETÖ/PDY soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık E.S. isimli kadın, "Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Eşim susmayı tercih ediyor ve şuanda cezaevinde. Ben susmadığım ve tüm bildiklerimi anlattığım için eşim bana kızgın ve kırgındır. Aile olarak zor günler geçiriyoruz, adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.S.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7.5 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince cezasından indirim yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme, cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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İtirafçı kadın öğretmen her şeyi anlattı
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