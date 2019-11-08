Suriye’ye dönüş cazip hale gelecek

Türkiye, evine misafir ettiği Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini cazip hale getirecek bir dizi çalışma yapacak. Hem sosyal uyumun artırılması hem de çocukların potansiyellerini hayata geçirmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve döndüklerinde kendi ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmaları sağlanacak. Bu kapsamda alanında uluslararası yardımların yönetiminde planlama, uygulama ve takip için kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek. Ulusal kuruluşların uluslararası fonlardan doğrudan faydalanması yönünde kapasite geliştirilecek. Göç alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı STK'ların envanteri oluşturulacak. İlgili STK'Iarın eğitim ihtiyaçlarına yönelik modüller tasarlanacak ve eğitimler verilecek. AB ülkelerindeki kamu-STK işbirliğine ilişkin iyi uygulamaların paylaşıldığı ve Türkiye'deki STK'larla kaynak ve transit ülkelerdeki STK'ların irtibat kurmasının sağlandığı iki konferans düzenlenecek. Gönüllü geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde uygulanacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

Belirlenen Avrupa ülkelerine çalışma ziyareti ve altı ilde işbaşı ziyareti yapılacak. Yedi dilde 50 bin broşür basılacak, kılavuz ve standart çalışma usulleri hazırlanacak. Türkiye'de Düzensiz Göçmenlerin Destekli Gönüllü Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu Projesi kapsamında üç çalıştay düzenleyecek.