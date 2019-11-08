Teröristlerin hamiliğini yapanları unutmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

- 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik- Gerçek dostlarımızı 'Barış Pınarı'nda gördük- Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli- Kılıçdaroğlu dürüst ol adil ol!Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi ziyaret için gittiği Macaristan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Barış Pınarı Harekâtı Türkiye'nin gerçek dostlarını görmesi açısından önemli olmuştur. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemiz, Barış Pınarı Harekâtı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekâtı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız. Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır.Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.Müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı olur buna biz karar verelim. Sayın Akşener'in talebini doğru bulmuyorum. En zor şartlarda bile bu görüşmeleri yapmalıyız. Şahsımla olmasa bile, burada Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum, bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle, onlarla bile iplik inceliğinde dahi olsa görüşmelerimizi yapmak durumundayız. Bu konuları geniş kapsamlı değerlendirdik. Trump'la telefon görüşmesi sonrası gitme kararını verdim. Yüz yüze görüşmenin daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık. Bu noktada Sayın Bahçeli'nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür.YPG/PYD/PKK/ DEAŞ bunların 120 saat içerisinde çekildiği sözünü bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile mutabakatta da 150 saat geçti, o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na (SMO) saldırıyor. Bu sabah SMO'dan 11 şehit var. Bu mücadele sürmesin mi? Onlar bu saldırıları yaparken Suriye Milli Ordusu veya bizim askerimiz sessiz mi kalsın? Tabii ki bunun cevabını misliyle hatta daha fazlasıyla vermeliyiz ki bu mücadeleden başarıyla çıkalım.Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmeliyiz ki yanlışa düşmeyelim ve Türkiye olarak bu yanlışların içerisinde kıvranmayı doğru bulmuyoruz.Kılıçdaroğlu hayatını yalanlar üzerine inşa etmiş biri. Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, Hapishanelerimizde 1149 DEAŞ'lı terörist var. Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol!