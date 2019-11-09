207 şehidin katili teröristler öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beşiktaş, Ankara Kızılay ve Merasim Sokak, Kayseri ile Diyarbakır ve Elazığ'daki bombalı saldırıların baş failleri "Porspi" kod adlı İshak Özçaktu ile "Numan" kod adlı Hejar Çelik, Lice kırsalında öldürüldü. 4 milyonluk Kırmızı Liste'de aranan ve 207 kişinin şehit olduğu saldırıların sorumlusu olan PKK'lı teröristler, pazarda hamile eşine meyve alırken eşinin kolunda şehit edilen astsubay Nejdet Aydoğdu ile yine Muş'ta Binbaşı Arslan Kulaksız'ın da şehit edildiği hain saldırıların talimatını vermişlerdi.Öte yandan Kuzey Irak'ta 'Pençe Harekatı-3' kapsamında İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından yapılan keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu Metina'da 13 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alan örgüt mensuplarının bulunduğunu öğrenildi.