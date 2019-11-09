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’i kana bulayacak ’lı 8 terörist tutuklandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Gündem
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 9.11.2019
29 Ekim’i kana bulayacak DEAŞ’lı 8 terörist tutuklandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulamak isteyen DEAŞ terör örgütü şüphelisi 8 kişi tutuklandı. Eylem hazırlığındayken gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan DEAŞ'lı şüpheliler Harun U., Bayram Ç, Raşit K., Hasan K., İrfan G, Gökhan B., Fatih G. ve Tunahan G., "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından 8 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da da DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt içinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu, 10 kişiyi gözaltına alındı.
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29 Ekim’i kana bulayacak DEAŞ’lı 8 terörist tutuklandı
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