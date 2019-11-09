29 Ekim’i kana bulayacak DEAŞ’lı 8 terörist tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulamak isteyen DEAŞ terör örgütü şüphelisi 8 kişi tutuklandı. Eylem hazırlığındayken gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan DEAŞ'lı şüpheliler Harun U., Bayram Ç, Raşit K., Hasan K., İrfan G, Gökhan B., Fatih G. ve Tunahan G., "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından 8 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da da DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt içinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu, 10 kişiyi gözaltına alındı.