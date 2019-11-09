Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yok

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldı. Erdoğan "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz. Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez" dedi. Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikah şahitliğini yaptı.