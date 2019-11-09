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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , James Jeffrey ile bir araya geldi

için yapılan mutabakatların ardından YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye-ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 13:20
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında YPG'li teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye'den ABD ve Rusya'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın devam edeceği resti çekildi.

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İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
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