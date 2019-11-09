Kardeşini kaçırdılar ağabeyini şehit ettiler

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HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 56'ya çıktı. 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, kaçırılan oğlu Rojat (21) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemine katıldı. Necibe Çiftçi, bir oğlunun terör örgütüne destek vermediği için PKK'lılar tarafından kaçırılıp, öldürüldüğünü anlatarak, "Çocuğumu 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırdılar. Buraya çocuğumu bulmak için geldim. Çünkü çocuğumu HDP kaçırdı" dedi.Küçük oğlunun kaçırıldığını, büyük oğlunun ise kanlı örgüt tarafından katledildiğini anlatarak, "Büyük oğlum Sami Çiftçi 2017'de, teröristlere destek vermediği için, PKK'lılar tarafından 4 çocuğunun gözü önünde kaçırıldı. Bir çiftliğe götürüp, elini kolunu bağlayıp öldürmüşler. Önce kardeşini kaçırdılar, sonra gelip, ağabeyini şehit ettiler" dedi.TERÖR örgütü tarafından kaçırılan kızı Songül Akkuş için nöbet tutan anne Fatma Akkuş, Mehmetçiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ay yıldızlı atkı ördü. Akkuş, "Cumhurbaşkanımız da yedi düvele karşı savaşıyor. Ona da ördüm. O da Mehmetçik gibi" dedi.