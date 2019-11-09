Kıran-5 başladı

BUGÜN NELER OLDU

"Şeytan Üçgeni" olarak bilinen Diyarbakır'ın Kulp, Muş'un Kızıağaç, Bingöl'ün Solhan İlçesi arasında kalan Şenyayla, Darbi Yaylası, Kepir, Dokuzvirajlar, Billur Deresinde, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi önlemek amacıyla Kıran-5 operasyonu başlatıldı. Operasyona 179 komando timinden oluşan 2 bin 625 jandarma özel harekât personelinin yanı sıra bölgeyi ve arazi yapısını iyi bilen güvenlik korucuları ile polis özel harekat timleri de katılıyor. Operasyonu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu harekat komutanı olarak arazide bizzat sevk ve idare ediyor.Bölgenin sık ormanlık araziden oluşması ve görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü operasyona milli taarruz helikopterimiz Atak ile yerli silahlı ve silahsız İHA'lar da havadan destek veriyor. Teröristlerin olası kaçış güzergahlarına avcı kolu oluşturup kamuflaj kıyafetleriyle yerleşen JÖH timleri tıkama adı verilen yöntemle teröristlerin kaçışını önlerken, teröristlerin geçiş güzergahlarında yer alan stratejik yüksek hakim tepelerin bulunduğu kayalık ve doğal mağaralarla çevrili sığınak kazdıkları bölgeler ise dedektör köpekler eşliğinde didik didik aranıyor.Kıran-1 Şırnak, Hakkari, Van kırsalında başlatılırken, devamında Kıran-2 operasyonu Mardin-Batman kırsalında, Kıran-3 operasyonu Siirt-Şırnak kırsalında başlatıldı. Kıran-4 operasyonu ise Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında başlatılmıştı. Son olarak Diyarbakır-Bingöl-Muş üçgeninde başlatılan Kıran-5 operasyonuyla terör örgütü PKK'ya kış öncesi ağır darbe vurulması ve bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi hedefleniyor.