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Nafakada üç formül

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN Gündem
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Nafakada üç formül
AK Parti önümüzdeki günlerde nafaka ve çocukların icra ile görülmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketini Meclis gündemine taşıyacak. Nafakada üç formül öne çıkıyor: "1- Nafaka evlilik süresine bakılmadan en fazla 5 yıl verilecek. Bu süre sonunda kesilecek. 2- Evlilik süresi kadar nafaka ödemesi yapılacak. Bir yıl evli kalınmışsa verilecek nafaka bu süreyi geçemeyecek. 3- Nafaka evliliğin yarı süresi kadar olacak." İnfaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ise sürüyor. MHP ceza indirimi yönünde bir değişiklik isterken AK Parti, cezaevinde kalma sürelerinin azaltacak infaz indirimi üzerinde duruyor.
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