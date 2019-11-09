BUGÜN NELER OLDU

AK Parti önümüzdeki günlerde nafaka ve çocukların icra ile görülmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketini Meclis gündemine taşıyacak. Nafakada üç formül öne çıkıyor: "1- Nafaka evlilik süresine bakılmadan en fazla 5 yıl verilecek. Bu süre sonunda kesilecek. 2- Evlilik süresi kadar nafaka ödemesi yapılacak. Bir yıl evli kalınmışsa verilecek nafaka bu süreyi geçemeyecek. 3- Nafaka evliliğin yarı süresi kadar olacak." İnfaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ise sürüyor. MHP ceza indirimi yönünde bir değişiklik isterken AK Parti, cezaevinde kalma sürelerinin azaltacak infaz indirimi üzerinde duruyor.