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'nın sırrı!

İşte her yılbaşı öncesi önünde yüzlerce metrelik bilet kuyruğu olan gişesinin kurucusu ''in sırrı...

Giriş Tarihi: 9.11.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 14:11
Nimet Abla'nın Atatürk sırrı!

Türkiye'nin en şanslı Milli Piyango büfesi olarak bilinen İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla'nın kurucusu olan Nimet Özden'in (1899-1978) 10 Kasım 1938'de Atatürk öldükten sonra her ölüm yıldönümünde mevlüt okutmuş.

Mevlütleri 1966 yılına kadar evinde okutmuş.1966'da İstanbul Esentepe'de yaptırdığı 'Nimet Abla Camisi' hizmete girince de bu camide okutur olmuş.

1971'de Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı'nı kurduğu zaman da vakıf senedine Atatürk'ün ölüm yıldönümünde her yıl mevlüt okutulmasını yazarak kurumsal bir hale getirmiş. (Posta)

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Nimet Abla'nın Atatürk sırrı!
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