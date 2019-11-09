Onlarca kilo zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle'de uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi üzerine harekete geçen ekipler şüphe üzerine durdurulan 20 yaşındaki Murat Ç.'nin üzerini aradı. Şüphelinin üzerinden 11.85 gram uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili çalışmalar devam ettirildi.

ADETA SUÇ MAKİNASI

Bu kapsamda, şüphelinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği 33 yaşındaki Muhammet A.'ya ulaşıldı. Şüpheli Gaziosmanpaşa'da kıskıvrak yakalandı. Muhammed A.'nın yapılan sorgusunda 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 4 kez, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından da birer kez suç kaydının olduğu tespit edildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise şoke eden bir görüntüye rastlandı. Yapılan aramalarda, 22 bin 650 gram bonzai maddesi, 17 bin 765 gram kubar, 250 gram sarı renkli kimyasal madde, 50 litrelik varil içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı madde ve bir miktar para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Konuyla ilgili yakalanan şüpheli Murat Ç. seck edildiği adli makamlarca serbest kalırken diğer şüpheli Muhammet A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.