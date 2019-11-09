Sayıştay, ‘HDP’li belediyelerle ilgili suç duyurusu yok’ yalanını çürüttü

BUGÜN NELER OLDU

Sayıştay, PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin yolsuzluk ve usulsüzlerini de ortaya döktü. Sayıştay'ın, belediyelerde yaptığı denetimler sonrasında hazırladığı raporlar çerçevesinde savcılıklara yapılan 31 suç duyurusunun hemen hemen tümünün HDP'li kayyum atanan belediyelere ait olduğu belirlendi. Bu tablo, "Kayyum atamaları tamamen siyasi, başkanların hiçbir suçu yok" diyen HDP ve destekçilerine yanıt oldu. PKK'ya destek verdiği ve kamu kaynaklarını kullanım şekilleri nedeniyle görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanları ile ilgili tartışma önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay'ın 2020 bütçesi ele alınırken de gündeme geldi. HDP'li milletvekilleri, "Görevden alınan HDP'li belediyeler denetim yaptınız? Ne gibi yolsuzluklar yapmışlar" diye ısrarla sordu. HDP'lilerin seslerini de yükselterek, sorularına cevap verilmesini istemesi üzerine Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, şu yanıtı verdi: 2017'de 31, 2018'de 11, 2019'da 16 suç duyurusu müzekkeresi ilgili savcılıklara gönderilmiştir. Bazı vekillerimizin 'Kayyum atanan belediyelerle ilgili herhangi bir suç duyurusu var mıdır?' diye sorularına cevaben şunu söyleyebilirim: 2017'de 31 müzekkerenin tamamına yakını kayyum atanan belediyelere ilişkin suç duyurularıdır." Baş'ın yolsuzluk-usulsüzlük açıklaması üzerine HDP milletvekillerinin saldırgan tavrından vazgeçerek sessiz kalmaları dikkat çekti. Baş, "Büyükşehirler, büyükşehirlerdeki ilçeler her yıl, nispeten daha küçük il belediyelerinin ise iki yılda bir denetlenir. İhtiyaç olduğu sürece geçmiş yılların hesaplarına da bakılır" dedi.