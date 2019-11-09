Siyanür zehirlenmesi nedir? Siyanür nasıl öldürür? Siyanür nedir, ne için kullanılır?

Son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılan spesifik konuların başında siyanür ve siyanür zehirlenmesi yer alıyor. Siyanür, karbon ve azottan oluşan kimyasal bir bileşiktir. Sodyum siyanür, potasyum siyanür veya hidrojen siyanür gibi birçok farklı formda olabilir. Siyanürün çoğu varyantı insanlar için oldukça zehirlidir ve dakikalar içinde ölüme neden olur. İşte, ölümcül kimyasal siyanür hakkında bilinmesi gerekenler...

SİYANÜR İNTİHAR HAPI OLARAK KULLANILMIŞ Siyanürün ölümcül olduğu gerçeği, en belirgin şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. Bazı önde gelen Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru kendilerini öldürmek için potasyum siyanür intihar hapları kullandığı bilinmektedir.

En tehlikeli değişkenlerden biri, oda sıcaklığında gaz halini alan ve solunabilen hidrojen siyanürdür.

HİDROJEN SİYANÜR ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hidrojen siyanür zehirlenmesinden muzdarip insanlar, ölümcül kimyasal maddeye maruz kaldıktan birkaç saniye sonra etkilerini hissedebilirler. Belirtileri zayıflık baş ağrısı, bulantı ve solunum güçlüğüdür.

Siyanür zehirlenmesi yaşayanlar kalp krizi geçirmeden ve ölmeden önce bayılabilir ve nöbet geçirebilirler. Zehrin yutulduktan sonra bile zararsız hale getirilmesi için uygulanan siyanid antidotlar vardır. Siyanür kaynaklı bir ölümün yaşandığı kapalı ortama girilmeden önce gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

CESETLERİN BULUNDUĞU EVE İLK GİREN 6 GÖREVLİ ETKİLENMİŞTİ Antalya'da yaşanan siyanür zehirlenmesi olayında da, ölümlerin yaşandığı daireye ilk giren üç polis memuru ve üç sağlık görevlisi soludukları havadan etkilenerek rahatsızlanmıştı. 6 görevlinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbiren hastanede tutuldukları bildirildi.

SİYANÜR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Siyanür çok hızlı hareket eder. Yani siyanür dakikalar içinde öldürme potansiyeline sahiptir. Toksik siyanüre maruz kalma belirtileri, maruz kaldıktan birkaç saniye ila birkaç dakika sonra ortaya çıkabilir.

Belirtileri şöyle sıralanabilir:

genel bir kırılganlık ve fiziki zayıflık hissi

mide bulantısı

baş ağrısı

nefes almada zorluk

bilinç kaybı

kalp durması

Kişinin siyanür zehirlenmesinden ne kadar ciddi şekilde etkilenildiği, aşağıdakilere bağlıdır:

doz

siyanür türü

ne kadar süre maruz kalındığı

Siyanür maruziyeti yaşamanın iki farklı yolu vardır. Akut siyanür zehirlenmesinin acil, genellikle hayatı tehdit edici etkileri vardır. Kronik siyanür zehirlenmesi zaman içinde daha az miktarda maruz kalmadan kaynaklanır.

AKUT SİYANÜR ZEHİRLENMESİ

Akut siyanür zehirlenmesi göreceli olarak nadirdir ve vakaların çoğunluğu kasıtsız olarak ortaya çıkar.

Oluştuğunda, belirtiler ani ve ağırdır. Yaşayabilirsiniz:

nefes almada zorluk

haciz

bilinç kaybı

kalp durması

Siz veya sevdiğiniz birinin akut siyanür zehirlenmesi yaşadığından şüpheleniyorsanız, acil tıbbi yardım alın. Bu durum yaşamı tehdit edicidir.

KRONİK SİYANÜR ZEHİRLENMESİ

Milyonda 20 ila 40 parçaya (ppm) maruz kalırsanız kronik siyanür zehirlenmesi oluşabilir. En kısa süre içinde tıbbi müdahale olmazsa, sonuçları ölümcül olabilir. Semptomlar kademelidir ve zaman geçtikçe şiddeti artar.

Erken belirtiler şunları içerebilir:

baş ağrısı

uyuşukluk

mide bulantısı

kusma

baş dönmesi

Ek belirtiler olarak ise irileşmiş gözbebekleri, rutubetli cilt, daha yavaş, daha kısa nefesler ve kasılmalar vardır. Durum teşhis ve tedavi edilmezse, yavaş, düzensiz kalp atışı, düşük vücut ısısı, dudak morarması, koma, ölüm gibi sonuçlar doğabilir.

SİYANÜR ZEHİRLENMESİNE NE SEBEP OLUR VE KİM RİSK ALTINDADIR?

Siyanür zehirlenmesi olayları nadir görülür. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan siyanür zehirlenmesi olayları, genel olarak siyanürle çalışırken duman soluma veya kazayla zehirlenmenin sonucunda gerçekleşmektedir. Ancak illegal olarak temin edildiği durumlarda intihar için kullanımı da yaygın olmamakla birlikte mevcuttur.

Bazı alanlarda çalışıyorsanız, kaza sonucu siyanüre maruz kalma riskiniz olabilir. Birçok inorganik siyanür tuzu aşağıdaki endüstrilerde kullanılmaktadır:

metalurji

plastik imalat

tütsüleme

fotoğrafçılık

Potasyum ve sodyum siyanür laboratuarlarda kullanılan ortak reaktifler olduğundan kimyagerler de risk altında olabilir.