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Son dakika haberi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

: kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile () Başkanlığınca  ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.11.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 19:20
Son dakika haberi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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Son dakika haberi: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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