Ağrı ve Şırnak’ta 13 terörist etkisiz

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Terörle mücadeleyi başarı ile sürdüren güvenlik güçlerinin Ağrı'nın kırsal kesiminde İl Jandarma Komutanlığı'nın dün gerçekleştirdiği hava destekli "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu kapsamında 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde de, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. İçişleri bakanlığı operasyonlara devam edildiğini bildirdi.Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalını kapsayan 'Kıran-5' operasyonu devam ederken, teröristlerin kış aylarında kullandığı 21 sığınak ve barınak imha edildi.