Ata’ya 81 yıldır bitmeyen özlem

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Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk milleti, askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını yazdıran Atatürk'ü, aradan 81 yıla rağmen özlemle anıyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış bir görüntüsünü paylaştı. Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan yeni görüntüde, Atatürk'ün Ege Vapuru'nda 43 saniyelik kaydı yer aldı. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon'da Ege Vapuru içerisinde yer alan görüntü, 1930 yılının Kasım ayına ait. Bakan Ersoy, görüntü ile birlikte yayımladığı mesajında, "Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim" dedi. Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter'da dün saat 09.05'te, 10 Kasım'a özel video paylaştı. Atatürk'ün eşyalarının yer aldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayımlanan mesajda ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıldönümünde saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir" diye konuştu.Erdoğan şöyle devam etti: "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz."MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün 81'inci vefat yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Atatürk'ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenlerin zamanı geldiğinde hesap verecekleri ve bedel ödeyeceklerini belirten Bahçeli, "29 Ekim 1923'ün yörüngesinden savrulup FETÖ, PKK/YPG'nin çekim alanına girenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü fazilet ve ferasetle idraki akla da mantığa da aykırıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81.yıldönümünde aziz Atatürk'ü rahmetle, şükranla, saygıyla anıyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Atatürk'ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasip olduğunun altını çizen Bahçeli, "Yeni hükümet sistemiyle milli birlik ve beraberlik çok güçlü bir şekilde teyit edilmiş, iç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, aynı zamanda yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir mücadele cephesi açılmıştır" dedi.GaziMustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmesinin ardından çekilen fotoğraflar, "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nde yer alıyor. Milli Kütüphane arşivine saklanan albümde Atatürk'ün cenaze töreninden hafızalara kazınan fotoğraflar bulunuyor.