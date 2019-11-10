Devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de resmi tören yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki develt erkanı Anıtkabir'deki törenlere katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Başkan Erdoğan ve devlet erkânı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı yolda devlet erkanı ile birlikte yürüyen Başkan Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk mozolesine bıraktı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE MESAJ

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.

Erdoğan'ın mesajı:

"Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları hep bizimle yaşayacaktır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu