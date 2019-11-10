Fethiye’de yerleşik İngilizlerden Atatürk’e saygı duruşu

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü itibarıyla Fethiye'de düzenlenen etkinlikler kapsamında, sabah 09.05'te, ilçe protokolü, öğrenciler, çeşitli sivil toplum örgütlerinin mensupları ve çok sayıda vatandaş Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törenlerde Atatürk anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular.

Ancak, Fethiye'de, Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı olarak, bölgede yerleşik İngilizleri temsilen yaklaşık 100 kişilik bir grup Fethiye Belediye binası önündeki Atatürk anıtında bir anma töreni gerçekleştirdi. Fethiye'de yaşayan İngilizler 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 101. yıldönümü nedeniyle 11 Kasım'da düzenleyecekleri anma törenini, Atatürk'ün ölümünün yıldönümü münasebetiyle 10 Kasım'da yaptılar.

Fethiye Belediye Başkan yardımcısı Oğuz Bolelli, Belediye yetkilileri ve Fethiye'de yaşayan İngiliz toplumu temsilcilerinin katıldığı törende İngiliz sivil toplum önderleri tarafından Atatürk anıtına çiçek sunuldu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Modern Türkiye'nin kurucusu" olarak nitelendirdikleri Atatürk'ü anma etkinliği sırasında bazı İngilizler'in gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Tören, Atatürk'ün anılmasının ardından, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anılmasıyla devam etti.

Törende bir konuşma yapan Anthony Benham, "Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar olarak Atatürk'ü yakından tanıdıklarını ve büyük saygı duyduklarını" belirtti. "Bu nedenle her yıl düzenledikleri 11 Kasım törenlerini, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da gerçekleştirdiklerini" kaydeden Benham, "Türkiye için büyük öneme sahip Atatürk'e Fethiye'de yaşayan İngilizler olarak bizler de büyük önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz. Bugün Atatürk anıtı önünde toplandık ve onun için saygı duruşunda bulunduk." dedi.

Törene katılan İngiliz öğrenci Mia Benham ise "Türkiye'de eğitim gören bir öğrenci olarak Atatürk'ü çok yakından tanıyorum. Onun Türk arkadaşlarım için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ben de Atatürk'ü seviyorum ve büyük saygı duyuyorum. Bu nedenle törene katıldım ve Atatürk için saygı duruşunda bulundum." diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bollelli de, "bölgede yerleşik yabancıların her yıl 11 Kasım günü yaptıkları anma törenin 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde gerçekleştirmelerini ve Atatürk'ü anmalarını çok anlamlı buluyorum. Bizlerle aynı duyguları paylaştıklarını bugün bir kez daha gösterdiler. Atatürk'ü dünya lideri olarak görmeleri bizim için ayrı bir gurur kaynağı "dedi.