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Interpol tarafından aranan zanlısı, 'da yakalandı

KAZAKİSTAN'da 15 yıl işlediği nedeniyle Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan (53), 'da kaldığı evde yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.11.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 11:16
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Uspanov'in yasal işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.
Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan'da bin dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartıp, Türkiye'ye geldi.

GÜRÜLTÜ İHBARINA GİDEN POLİS YAKALADI

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı araştırmada Bakytzhan Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığı, Kazakistan vatandaşı olduğunu saptadı. Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine İnterpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.
Bakytzhan Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.

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Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı
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