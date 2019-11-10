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Kalbi duran mahkûmdan mahkemeye başvuru: Anlık olarak ölerek cezamı doldurdum, beni serbest bırakın

İşlediği sebebiyle cezasına çarptırılan ve 1997'den bu yana ABD'nin Iowa eyaletinde bir cezaevinde tutuklu bulunan Benjamin Schreiber isimli bir mahkûm, kalbinin durup tekrar çalıştırılmasının ardından serbest bırakılmak için mahkemeye başvurdu.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 13:59
Kalbi duran mahkûmdan mahkemeye başvuru: Anlık olarak ölerek müebbet hapis cezamı doldurdum, beni serbest bırakın

CNN International'ın aktardığına göre 2015'in Mart ayında Schreiber böbrek taşları sebebiyle septik zehirlenme geçirdi. Hücresinde baygın hâlde bulunan Schreiber hastaneye kaldırıldı ve burada beş kez kalbi tekrar çalıştırıldı.

Birinci derecede cinayet suçundan tutuklu bulunan mahkûm, "anlık olarak öldüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasını tamamladığını, müebbet hapis cezasını çektiği için de şu anda yasa dışı tutulduğunu" ifade ederek Iowa'da mahkemeye başvurdu. Bölge mahkemesi geçmişte Schreiber'ın başvurusunu reddetmişti, bu hafta istinaf mahkemesi kararı onadı.

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Kalbi duran mahkûmdan mahkemeye başvuru: Anlık olarak ölerek müebbet hapis cezamı doldurdum, beni serbest bırakın
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