Külliye yerine AP’ye gitseydim barolar kızar mıydı?

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı baroların kendisini istifaya çağırması ve genel kurul talepleriyle ilgili olarak, "Barolarımız, 'Feyzioğlu neden Külliyeye gitti?' demişler. Feyzioğlu AP'ye gitseydi, bunu diyecekler miydi? Alman Şansölyesi'ne gidip, 'Türkiye'de insan hakları yoktur, hapishanelerde işkence hem de sistematik işkence vardır' deseydim bana kızacaklar mıydı? Bilmiyorum. Sadece soruyorum. Feyzioğlu ne yaptı? Meslektaşlarının ve vatandaşların on yıllardır birikmiş sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en yetkili ve siyasi sorumlu olan Cumhurbaşkanı'na gitti. Sembolik değil, yetkili Cumhurbaşkanı" dedi.