Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program kapsamında ilk fidanı diktikten sonra canlı yayında açıklamalarda bulundu..





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

"Bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir"

''GUINNES REKORLAR KİTABI YETKİLİLERİ TAKİP EDECEK''

Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı saatler de 11.11'i gösterdiğinden fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.

''BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'Yİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI'' Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.

''ONLAR SAKALIMIZI TIRAŞ ETTİ, BİZ ONLARIN KOLLARINI KESİYORUZ''

Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.

''17 YILDA TOPLAM 4,5 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK''

Tabiatı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içerisindeyiz. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bizim çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.''

"ŞEHRİMİZE ÇAĞ ATLATTIK"

Küresel ısınmanın gündemi işgal ettiği bir zamanda, doğayı korumak için çabalıyoruz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak amacıyla 17 yılda çok büyük çalışmalar yaptık. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını arttırdık. Cumhuriyet döneminde yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını sadece 17 yılda yaptık. İBB Başkanı seçildiğimde İstanbul'da kokudan geçilmeyen Haliç'i, su akmayan, çöp, çamur ile anılan İstanbul'u devraldık. Gece gündüz çalışarak İstanbul'u yaşanabilir bir hale getirdik. Atık yönetiminde şehrimize çağ atlattık. İstanbul'da yaptığımız temel atma törenleri saymakla bitmez..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğe nefes' 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu