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'da satıcılarına yönelik şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde eş zamanlı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:48

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler bulunduğu öğrenildi.

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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
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