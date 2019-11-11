Cumhuriyet’i güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışacağız

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılı Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te Başkan Erdoğan öncülüğündeki devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Kortejde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Başkan Erdoğan, karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ne "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81'inci yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun" diye yazdı. ANKARA