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operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:05

- DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde 'zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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