‘Devletimiz şehidimin kanını yerde bırakmadı

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BUGÜN NELER OLDU

17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırada 15 asker şehit düşmüştü. O saldırının faillerinden kırmızı listede aranan teröristler Hejar Çelik ve İshak Özçaktu Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirildi. İki teröristin öldürülmesiyle ilgili konuşan Kırşehirli şehit Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın babası Selfet Ocak, "Devletimiz oğlumun kanını yerde koymadı. O teröristlerin öldürüldüğünü öğrendim ya gözüm açık gitmeyecek. Bakan Soylu söz vermişti. Cumhurbaşkanımızdan, hepsinden Allah razı olsun" dedi./ KIRŞEHİR