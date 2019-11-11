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’nün kopyacı diplomatlarına dava

Giriş Tarihi: 11.11.2019
FETÖ’nün kopyacı diplomatlarına dava
FETÖ'nün sorularını çalıp servis ettiği sınavlarla Dışişlerine diplomat sızdırdığı soruşturmada hazırlanan iddianameler mahkemelere gönderildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporları FETÖ'cülerin kopyayla sınavı kazandıklarına dikkat çekildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme araçları olan ByLock ve ankesörlü hatları kullandıkları kaydedildi. Şüphelilere 42,5 yıla kadar hapis talep edildi. Ankara Başsavcılığınca FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan raporlarda 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'da kopya tespit edilmişti. ANKARA
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FETÖ’nün kopyacı diplomatlarına dava
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