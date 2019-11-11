Helikopter kazasında şehit olan askerler anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi. Operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit düşen askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, eşinin şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem ile törene katıldı. Törende şehitler için dua edildi ve Dadaşlar Şehitler Anıtı ziyaret edildi. Törene şehit yakınlarının yanı sıra, Vali Ali Fuat Atik, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.