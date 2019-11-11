İmamoğlu intikam atamalarına devam ediyor

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçi kıyımına yeni bir boyut kazandırdı. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bilgisayar işletmeni olarak gönderildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Almanya gezisindeyken yapılan sürgün gibi atama, CHP'nin ve İmamoğlu'nun 'liyakat' açıklamalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Minder, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'nde 1995 yılında başlayan görevi boyunca müdürlüğe kadar yükselmişti. Görev süresi içinde Atatürk Kitaplığı'nı yeniden dizayn eden Minder, kütüphaneleri 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre düzenledi. Ayrıca bilgileri dijital ortama aktararak ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sundu. Minder Prof. Kemal Alemdaroğlu'nun 28 Şubat dönemindeki rektörlüğü sırasında çöpe attırdığı Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndaki özel kütüphanesine ait 4 bin 500 kitabı ellerinde bulunduranlardan tek tek toplayıp Atatürk Kitaplığı'na taşıdı. Ayrıca Medine Müdafii Fahrettin Paşa ile Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'ı şahsi arşivlerini satın aldı. Ramazan Minder tarihçiler arasında 1925- 1940 yılları arasında Beyazid Kütüphanesi'nin efsanevi müdürü İsmail Saib Efendi'nin yolundan giden en son kütüphaneci olarak anılmaktaydı.İBB'de Minder'in ardından iki skandal atama haberi daha geldi. İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandı.