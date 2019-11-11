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'daki 'nün hücre evlerine yönelik operasyon

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 16:48
Kütahya'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Kasım'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.G. ve F.G. savcılıkça serbest bırakılırken, K.M. ise soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi.

Kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine 8 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı bulunan K.M, S.D, Y.G. ve F.G. gözaltına alınmıştı.

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Kütahya'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
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