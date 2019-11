Ne Atatürk’ü ne Cumhuriyet’i istismarcılara terk etmeyeceğiz

İZZETBEGOVİÇ

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"ne iştirak ederek, katılımcılara hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Türk tarihini binlerce yıllık devamlılığı içinde kavramak yerine hala bir asra sıkıştırmaya çalışan ideolojik bir zihniyetle karşı karşıyayız. Üstelik bunların arasında siyasetçilerin de bulunuyor olması gerçekten üzüntü verici. Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar da aynı şekilde Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Bundan bir asır önce İstiklal Harbini başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Her fani gibi Atatürk'ün yaptığı işlerin de eksikleri, fazlaları olabilir. Bunlar işin ehli kişiler tarafından konuşulabilir, tartışılabilir ama bu durum tarihi bir şahsiyet olarak kendisinin milletimizin gönlündeki yerine asla halel getirmez. Milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü, Gazi'nin ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde hala bu konuları konuşmamız üzüntü vericidir. Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.Eskiler 'bal bal diyerek ağız tatlanmaz' derlerdi. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz, sürekli cumhuriyet denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Bu yıl 96'ncı yıl dönümüne ulaştığımız Cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık sadece icraatımızla hakkını vermeye çalıştık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katına kadar hayata geçirilen hizmetlerle bu icraatları uygulamaya koyduk. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Bu kavramlar önde perde gibi kullanılarak arkada ülkemizin yıllarca demokratik ve ekonomik olarak nasıl sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor. Bize olan düşmanlığın en önemli sebeplerinin, bu kirli ticareti ifşa etmemiz ve bunun önüne geçmemiz. Buna rağmen hala aynı kafayla kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine küfretmeyi marifet sananların ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir.Türkiye'nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla, muhalefetiyle, bilaistisna her kesimden insanımızla ne yapmamız gerektiğini Gazi Mustafa Kemal'in şu sözü gayet güzel açıklıyor, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.' Evet bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını, kendi kârını düşünme lüksü yoktur. Hep birlikte önce ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için çalışmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi her bir insanımız kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu mevzide, her vazifesinde, kendi sorumluluk alanında verecektir. Daha açık konuşmak gerekirse hepimiz de işimizi en iyi şekilde yapacağız. Vatan sathının her bir karışında bunu başardığımızda Allah'ın izniyle ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselesi yoktur.Her fırsatta tekrar tekrar ifade ediyorum Türkiye'nin asıl gücü, ne topudur, ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir.Tek yumruk olarak düşmanların tepesine inildiğinde, siyasi, ekonomik ve askeri olarak istedikleri kadar güçlü olsun kimsenin Türkiye'nin karşısında dayanabilmesinin mümkün olmadı. Son birkaç yılda bu gerçek görüldü.BOSNA Hersek'in Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahatsızlığı döneminde ziyaret etmiştim. 'Durumu ağır' dediler. Oğlu Bakir Bey'in ifadesine göre zihni de kapalı gibiydi. Seslenince, şöyle gözlerini açtı ve kendisiyle orada birkaç kelam ettik. 'Evladım Tayyip, buralar Evlad-ı Fatihan'dır, buralar Osmanlı'dır. Ben gidiyorum, buralar size emanettir' dedi. Ertesi gün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. O bunu böyle biliyor fakat gel gör ki bizimkiler Bosna- Hersek'te Osmanlı'nın olduğundan bihaber.2023 hedeflerimize ulaşarak dünyanın en üst ligine çıkarmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil. Tek parti yönetimi, şayet Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikası gibi girişimlere sahip çıkmış olsaydı bugün Türkiye savunma sanayisinde bambaşka bir yerde olurdu. Her şeye rağmen bugün Türkiye, savunma sanayisinde dünya çapında bir oyuncu haline geldi. İnşallah 2023'te kendi milli savaş uçağımızı da göklerde göreceğiz.Türkiye'deki ana muhalefet "Ne işiniz var sizin Suriye'de" dedi. "Suriye'de benim işim yok da Suriye'nin benim topraklarımda ne işi var. Bize taciz atışları yapıyorlar. Biz de buna 'Hoşgeldin' mi diyeceğiz?3 ayrı harekatla Suriye'de, toplam 8 bin 100 kilometrekarenin üzerinde alanı güvenli hale getirdik.Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda satış söz konusu değil. Bunu diline dolayanlar deve kuşu misali kafalarını kuma gömüp her yeri karanlık sanıyor diye Türkiye öyle olmuyor.