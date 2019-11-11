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Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlanınca, ’li Yarkadaş rezil oldu

“Çevreciyiz, ağaçlar için mücadele veriyoruz” diyerek ortada dolaşanların gerçek yüzü 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu 11 Kasım günü bir kez daha ortaya çıktı. Gerçek yüzlerinin ortaya çıkması bir yana, AK Parti iktidarında yapılan her şeye peşinen karşı çıkmaları da bir başka gerçeği gösteriyor. Bilimsel gerçeklere bile karşı çıkarak akıl almaz bir savunma ile, kendilerini, rezil ediyorlar.Katıldığı bir televizyon programında, konu 11 milyon fidana gelince ’li , yine çuvalladı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 18:57
Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlanınca, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Katıldığı bir televizyon programında, 11 milyon fidan dikimini eleştiren CHP'li Barış Yarkadaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in canlı yayına telefonla katılarak yaptığı açıklamalar karşısında şok oldu. "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmaz" diyerek her türlü bilimsel veriden uzak, tamamen "sallama" sözler sarf eden Yarkadaş, içine düştüğü durumdan kurtulmak için gülmeyi tercih etti.

İşte CHP'li Yarkadaş'ın rezil duruma düştüğü o programda yaşananlar...

11 milyon fidanın dikiminden rahatsız olan Barış Yarkadaş rezil oldu! "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmaz. Mevsim uygun değil" diyen CHP'li Barış Yarkadaşın sözlerine cevap Orman Genel Müdürü'nden geldi.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, canlı yayına bağlanarak "Bilimsel olarak Kasım ayı ağaç dikimi için ülkemiz için en uygun mevsimdir." Dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

Bu sözler üzerine sunucu da, "Yarkadaş'ın sözlerinin bilimsel bir gerçekliği yok" diye konuştu.

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Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlanınca, CHP’li Yarkadaş rezil oldu
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