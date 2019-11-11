Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlanınca, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Katıldığı bir televizyon programında, 11 milyon fidan dikimini eleştiren CHP'li Barış Yarkadaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in canlı yayına telefonla katılarak yaptığı açıklamalar karşısında şok oldu. "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmaz" diyerek her türlü bilimsel veriden uzak, tamamen "sallama" sözler sarf eden Yarkadaş, içine düştüğü durumdan kurtulmak için gülmeyi tercih etti.

İşte CHP'li Yarkadaş'ın rezil duruma düştüğü o programda yaşananlar...

11 milyon fidanın dikiminden rahatsız olan Barış Yarkadaş rezil oldu! "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmaz. Mevsim uygun değil" diyen CHP'li Barış Yarkadaşın sözlerine cevap Orman Genel Müdürü'nden geldi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, canlı yayına bağlanarak "Bilimsel olarak Kasım ayı ağaç dikimi için ülkemiz için en uygun mevsimdir." Dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

Bu sözler üzerine sunucu da, "Yarkadaş'ın sözlerinin bilimsel bir gerçekliği yok" diye konuştu.