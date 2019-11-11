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'deki operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:46
Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi
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