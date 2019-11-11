Şehit Kaymakamın babası: Evlat unutulmuyor

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Mardın'inDerik Kaymakamlığı'na 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü gibi taze. Baba Safitürk, "Ateş şehidin evine düştü diye bir söz var, ateş şehidin yakınlarının kalbine düşüyor, sönmüyor hiç. Büyüklerimizi kaybettik, onlar zamanla geçiyor fakat evlat unutulmuyor. Biz inancımız gereği ayakta duruyoruz. Biz inanıyoruz ki bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi. Baba Safitürk oğluyla ilgili olarak, "Teröristlerle mücadele etmiş, kayyum atanarak, teröristlerin tahrip ettiği o şehri yeniden imar etmiş fakat maalesef onun bedelini kanıyla ödemiştir. Bizi üzen budur" diye konuştu.