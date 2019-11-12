Annelerden CHP'ye tepki: Neden destek vermiyorsunuz?

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Anneler, kendilerine destek vermediği gerekçesiyle CHP'ye tepki gösterdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri geçen cuma akşamı oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Komisyonda bulunan vekiller annelerle konuşup, görüşlerini aldı. Bu sırada anneler, heyette bulunan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'ye tepki göstererek, "Niye CHP bize destek vermiyor? Bizi ziyaret edip, derdimizi dinlemiyorlar. CHP'yi kınıyoruz" dediler. Oğlu Ömer Gökçe (24) için Ağrı'dan Diyarbakır'a gelip eyleme katılan Salih Gökçe de CHP'yi kınadığını söyledi. Bunun üzerine CHP'li vekil sessiz kalmayı tercih etti.

Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden

İŞSİZ BIRAKTILAR

4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için iki ayı aşkındır oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise Sur'da yaşadığını belirterek, "PKK, Kürtlere 40 yıldır acıdan başka ne verdi. Önce oğlumu elimden aldılar sonra işimi. Evladıma kavuşana kadar bu eylemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin sahip çıktığı teröristler