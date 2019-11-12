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Finike'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

'nın Finike ilçesinde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:06
Antalya Finike'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, terör örgütünün kapatılan banka hesap hareketleri incelenen 6 kişi gözaltına alındı. ByLock görüşmeleri sırasında isimleri tespit edilen şüphelilerin, 2015 yılında Bank Asya faaliyetlerinin durdurulduğu gün Kumluca şubesi önünde eylem yaparak, destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, ayrıca örgütsel dernek üyeliklerinin bulunduğu iddia edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Antalya Finike'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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