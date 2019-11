Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

DEAŞ'LILARI İADEYE BAŞLAYINCA...



Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün.



Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz.

VARDIĞIMIZ MUTABAKAT TAM OLARAK YERİNE GETİRİLMEDİ



Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor.



Resmi temaslarımızın ardından Amerika Diyanet Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz.

TRUMP'LA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA HEMFİKİRİZ

İlişkilerimizdeki sisli havayı rağmen Trump'la ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.



İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak.

Terörle mücadele bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

SORU-CEVAP

Rusya ile ortak devriye

Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil.



Sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Terör örgütleri ne yazık ki Münbiç'te de var kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz.



Buradan ne Rusya ne ABD terör örgütlerini verdikleri günlerde temizleyebilmiş değiliz. Bunları Trump'la konuşacağız. Döndükten sonra Putin'le telefon görüşmesi yapacağız.

TÜRKİYE'NİN SONDAJ FAALİYETLERİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı.

AB ŞUNU UNUTUYOR: TÜRKİYE KIBRIS'TA GARANTÖR ÜLKE



AB bir şeyi unutuyor. Siyasette hala çok yeni görev yapanlar. Biz Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz, Yunanistan da İngiltere de.. Garantör ülke olarak haklarımız var. Sularda bizim bazı haklarımız var.





Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkını görüyor, Türkiye'ye gelince 'yok yaptırım uygulayacağız' diyorlar Siz bize 59'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz.

4 MİLYON MÜLTECİYE SAHİP ÇIKIYORUZ TÜRKİYE'YE KARŞI TAVRINIZA DİKKAT EDİN



Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.



Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız.

DEVAMLI TACİZ ATIŞLARI DEVAM EDİYOR



Planları yaparsanız, bazıları planlandığı gibi yürür bazıları da aksayarak yürür. Burada ciddi bir mücadele var. Savaş havasında bir yapı söz konusu. Karşımızda dikkat edin kimler var. ABD'nin silah gönderdiği bir ülke… Suriye Devletine değil terör örgütlerine gönderiyor bunu. Terör örgütleri ciddi bir yapılanmaya girsin, bu mücadeleyi Türkiye'ye karşı verecekler. Devamlı taciz atışları devam ediyor.



Şu an itibariyle TSK'dan 11 şehit, 163 yaralı var. SMO'dan 202 şehit, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21. Sivil yaralı ise 184… Bunun hesabını kim verecek? Bölgede güvenli bölge yapıyoruz, devriye çalışması yapıyoruz. Yapıyoruz da neticeye bakıyoruz, herhangi bir netice yok.



Burada biz Amerika, Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz.



Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım

3-4 Aralık'taki İngiltere'deki liderler zirvesi çok önemsiyorum, orada bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.



NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyorsa, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir.



Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız, hepsini Londra'da dile getireceğiz.



DEAŞ'lı sınırda kalmış kalmamış o bizi pek ilgilendirmiyor. Bunların başka planları da olabilir onları da yeri geldiğinde uygulamaya koyarız.