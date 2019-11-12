Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

ve Datça'da açıklarında 125 yakalandı

Muğla'nın  ve Datça ilçesi açıklarında, ekiplerince durdurulan lastik botlardaki toplam 125 yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:14
Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

Pazar günü gelen ihbarlarla Bodrum'un Yalıkavak açıklarında 2 göçmen grubun kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrenen ekipler, harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 56'sı Suriye, 14'ü Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere 78 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 19'u kadın ve 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Datça açıklarında aynı gün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi ise lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 10'u Filistin, 4'ü Somali, 4'ü Irak ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere 47 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 14'ü kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Yakalanan 125 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN