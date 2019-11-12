Bu yaklaşımın adı İstanbul’u yeniden kokuya pisliğe mahkum etmektir

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Haliç'in temiz kalmasını sağlayacak Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin İBB tarafından iptal edilmesi ve kararın 'Temel Atmama töreni' adıyla düzenlenen bir toplantıda duyurulmasını şu sözlerle eleştirdi: Belediye başkanı olarak göreve geldiğimde çöp, çukur, çamur ile anılan, tam 39 insanını patlayan çöplükte kaybeden bir İstanbul vardı. Gece gündüz çalışarak yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul'u tertemiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Atık yönetiminde İstanbul'a çağ atlattık. Daha sonra gelen belediye başkanlarının da aynı anlayışla İstanbul'a hizmet etti. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben zaten pek temel atma törenine değil, daha çok açılışlara giderim, bu benim prensibim, o ayrı. Ama bunların yaptığına bakın temel atmama töreni... Onun için tıynetlerine, uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Kendilerine yakışanı yapmışlar. Şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Bu yaklaşımın adı, İstanbul'u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır.