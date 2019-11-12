DEAŞ’lı teröristler deport ediliyor

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere yabancı terörist savaşçıların (YTS) iadelerine başlandı.Bu kapsamda dün Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD, Danimarka ve Almanya vatandaşı toplam 3 yabancı terörist, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 DEAŞ'lı da 14 Kasım'da sınır dışı edilecek.Suriye'de yakalanan Alman uyruklu 2 teröristin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içinde sınır dışı edilmesinin planlandığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS'nin işlemleri devam etmektedir. Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek" dedi.Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları" diye konuştu.İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen bir DEAŞ'lı sınır dışı edilmek üzere Pazarkule Sınır kapısı'na götürüldü. ABD vatandaşı olduğu iddia edilen terörist, Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler DEAŞ'lı teröristi kabul etmeyip yaya olarak Türkiye tarafına geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. DHATürkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarka uyruklu DEAŞ'lı bir kişi ülkesine gönderildi. İstanbul Havalimanı'ndan Kopenhag'a gidecek uçağın altına ambulansla getirilen ve ismi aç ıklanmayan terörist, polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde tekerlekli sandalye ile uçağa bindirildi.