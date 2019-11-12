Eskişehir’de FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkarlan hakim adayı Büşra T.'nin kent merkezinde saklandığı evi belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Büşra T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmanın yanı sıra resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından da arandığı tespit edilen Büşra T., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Büşra T.'nin Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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