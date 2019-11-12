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şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı

'de, soruşturması çerçevesinde aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezinde TEM ekiplerince yakalanan FETÖ şüphelisi Büşra T.'nin KHK ile meslekten ihraç edilen 'Hakim adayı' olduğu öğrenildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.11.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:51
FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı

KHK ile meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi evinde yakalandı

Alınan bilgilere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı bulunan Büşra T.'nin Eskişehir'de olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından kent merkezindeki evinde yakalanan Büşra T. gözaltına alındı.

Öte yandan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen hakim adayı Büşra T.'nin emniyetteki işlemleri akabinde Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.

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FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı
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